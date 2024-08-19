Аэропорт Сочи может запустить вертолетные рейсы в Краснодар

Несмотря на то, что аэропорт Краснодара закрыт на неопределенное время, в скором времени в город могут начать летать пассажирские вертолеты из курортного Сочи – пугает туристов лишь стоимость такого перелета.

Между Сочи и Краснодаром вскоре могут запустить ежедневные пассажирские вертолетные рейсы – попасть из краевой столицы в город-курорт и обратно можно будет всего за час, пишет Telegram-канал аэропорта Сочи.

"Друзья, изучаем новые возможности и потенциальный интерес наших пассажиров! Как вам идея ежедневных вертолетных рейсов из аэропорта Сочи в Краснодар (на одну из посадочных площадок)? Полетите?"

- аэропорт Сочи

Там же, в Telegram-канале авиаторы провели опрос среди подписчиков о том, стали бы они пользоваться такими рейсами, и на сегодня, 25 августа, этот пост собрал 1069 голосов.

Идея получила горячую поддержку подписчиков, однако пыла поубавилось, когда они узнали о стоимости такого "вояжа" – 25 тыс рублей на одного человека в одну сторону.

Большинство, 47%, ответило: "идея отличная, но дорого", 19% летать отказались, 17% согласились полететь на вертолете, а 6% респондентов предпочли небу пятичасовую поездку по земле, на обычном поезде.