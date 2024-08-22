"Грузинская мечта" не хочет запрещать всю оппозицию

Правящая партия Грузии, вопреки заявлениям официальных лиц Евросоюза, не намерена устанавливать запрет на действия всех оппозиционных течений и партий, сообщил спикер парламента.

Слова о якобы стремлении "Грузинской мечты" наложить запрет на деятельность всей оппозиции – дезинформация, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.

Таким образом он прокомментировал заявление представителя дипломатической службы ЕС Петера Стано о том, правящая политическая сила Грузии инициирует "запрет всех оппозиционных партий".

Папуашвили пояснил, что восприятие планов по запуску правового процесса против ЕНД как недемократической меры само по себе вступает в противоречие с принципами правового государства, так и демократии.

Спикер напомнил об истории вопроса: ранее ЕСПЧ своим решением по делу "Очигава против Грузии" фактически установил тот факт, что во время правления ЕНД в тюрьмах была организована система пыток, которая работала на регулярной основе. Соответственно, высказывание поддержки создавшей такой режим партии преуменьшает преступления режима Михаила Саакашвили и содержит в себе неуважение к его жертвам.

"К сожалению, многие годы мы были свидетелями этого безразличного отношения, когда осужденный за тяжкие преступления Михаил Саакашвили без проблем передвигался по территории Евросоюза, и что еще более поразительно, проводит встречи в разных институтах Евросоюза"

– Папуашвили

Однако, констатировал политик, представители ЕС не оставляют попыток освободить Саакашвили. Аналогичное отношение наблюдается и к экс-главе Минюста Зурабу Адеишвили: приговоренный к уголовному наказанию на родине, он нашел приют в ЕС.

"Уважение грузинского народа в первую очередь подразумевает уважение его правосудия, высокий стандарт которого не раз был подтвержден Европейским судом по правам человека"

– Папуашвили