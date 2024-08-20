Российские туристы в Грузии полюбили экскурсии

Туристы из России в Грузии больше всего интересуются экскурсионными турами, хотя пляжный отдых также начинает набирать популярность, например, в курортном Батуми. Чаще всего они посещают страну самостоятельно, а не в составе организационной группы, рассказали туроператоры.
Гендиректор компании "Дельфин" Сергей Ромашкин охарактеризовал Грузию как туристические направление и назвал его "нишевым и нестабильным".
"Мы ждали роста спроса на пляжный Батуми, куда был поставлен прямой перелет из Москвы, но ожидания не оправдались. В основном, спрашивают Тбилиси и радиальные выезды из столицы"
- Сергей Ромашкин
В качестве причины, почему спрос на отдых в Батуми не показывает большой рост, он назвал конкуренцию с Турцией. Провести отдых на грузинском курорте и турецком будет стоить примерно одинаково, однако уровень сервиса совершенно разный. К тому же Черное море более холодное, чем Средиземное.
Грузинская столица всегда привлекала путешественников из России больше, однако из-за политической нестабильности турпоток немного снизился.
"Любая нестабильность приводит к снижению турпотока, на восстановление которого обычно уходит год, а то и больше"
- Ромашкин
Из Москвы в Тбилиси сейчас летают несколько авиакомпаний прямыми рейсами. Среди них – "Азимут", "Georgian Airways" и "Red Wings". Последняя осуществляет рейсы из регионов с пересадками. Самолеты отправляются достаточно часто – более десяти раз в день.