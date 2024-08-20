Отели в Грузии: номерной фонд вырос на 10% за год

В Грузии за прошлый год стало больше гостиниц и отелей. Всего в стране на 2023 год работали почти 2,5 тыс отелей разного типа.

Грузия за год нарастила количество отелей до почти 2,5 тыс, следует из данных Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".

Отелей в Грузии в 2023 году по сравнению с 2022 годом стало на 12,4% больше, при этом номерной фонд вырос на 9,5%, до 50,1 тыс номеров. Количество койко-мест возросло на 10%, до 107,7 тыс.

В прошлом году отели Грузии обслужили 5 млн человек, из них больше 60% - иностранцы, многие из которых - граждане РФ. Грузинские отели приняли на 1,2% больше постояльцев в 2023 году, чем годом ранее.