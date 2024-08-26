Камыш и трава горели в Аксайском районе

Крупный природный пожар удалось потушить за несколько часов в Ростовской области. Пламя охватило камыш и сухую траву. С огнем боролись два десятка человек.

Масштабный природный пожар оперативно локализовали и затем ликвидировали сегодня вечером на Дону, сообщает МЧС РФ.

Примерно в 17.00 появилась информация о том, что в Аксайском районе началось природное возгорание. Огонь охватил камыш, а также сухую траву. Площадь пожара достигала тысячи кв м.

На борьбу с огненной стихией отправились 20 пожарных. Населенным пунктам опасность не угрожала.

Спустя чуть больше часа пожар удалось локализовать. А к 11 часам вечера он был полностью потушен.