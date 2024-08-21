Костер стал причиной лесного пожара в Феодосии

В МЧС раскрыли причину лесного пожара в Феодосии – костер и неосторожное обращение с огнем. Заведено уголовное дело.

Причина разрушительного пожара на горе Тепе-Оба в Феодосии стала известна. Возгорание случилось из-за разведенного в лесу костра, рассказал замначальника главка МЧС Крыма Игорь Скуртул.

Заведено уголовное дело по статье 262 УК РФ (нарушение режима природных территорий). Нарушителя ждут обязательные или исправительные работы на длительный срок.

Скуртул отметил, что в этом году число пожаров в Крыму увеличилось на 35%. На сегодняшний день республика пережила почти 3 тыс возгораний различных масштабов. В 10 случаях происшествия кончились уголовными делами.

Чаще всего пожары случаются из-за неосторожного обращения с огнем в лесной местности. В Крыму до конца лета объявлена чрезвычайная пожароопасность, поэтому любой оставленный без присмотра костер, даже самый небольшой, может стать причиной крупного пожара.

Напомним, что сегодня утром стало известно о том, что распространение огня по горе Тепе-Оба остановлено. К этому времени он успел вырасти до 150 га. На локализацию возгорания потребовалось около четырех дней.