Вестник Кавказа

В Узбекистане заработает Национальный инвестиционный фонд

В Узбекистане заработает Национальный инвестиционный фонд
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В скором времени в Узбекистане заработает Национальный инвестиционный фонд, который аккумулирует в себе государственные доли крупных предприятий и банков страны – его активы будут работать на развитие экономики.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал постановление о создании Национального инвестиционного фонда, сообщила пресс-служба министерства юстиции страны.

В основу уставного капитала будущего фонда войдут государственные доли 18 крупных предприятий страны, в том числе – трех коммерческих банков, передает Trend.

Фонд будет заниматься повышением рыночной стоимости активов, размещая свои акции  на ведущих международных фондовых биржах и привлекая к его работе крупных международных институциональных инвесторов.

Фонд будет учрежден в форме акционерного общества, а до публичного размещения акций (IPO) его единственным акционером будет министерство экономики и финансов Узбекистана.

После размещения акций на бирже привлеченные в фонд средства будут распределены между компаниями-инвесторами.

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