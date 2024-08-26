В скором времени в Узбекистане заработает Национальный инвестиционный фонд, который аккумулирует в себе государственные доли крупных предприятий и банков страны – его активы будут работать на развитие экономики.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал постановление о создании Национального инвестиционного фонда, сообщила пресс-служба министерства юстиции страны.

В основу уставного капитала будущего фонда войдут государственные доли 18 крупных предприятий страны, в том числе – трех коммерческих банков, передает Trend.

Фонд будет заниматься повышением рыночной стоимости активов, размещая свои акции на ведущих международных фондовых биржах и привлекая к его работе крупных международных институциональных инвесторов.

Фонд будет учрежден в форме акционерного общества, а до публичного размещения акций (IPO) его единственным акционером будет министерство экономики и финансов Узбекистана.

После размещения акций на бирже привлеченные в фонд средства будут распределены между компаниями-инвесторами.