Итальянские короеды атакуют кипарисы в Сочи

В Сочи выявлены новые, раньше никогда не встречавшиеся в России вредители – два вида короедов, которые скорее всего попали в регион из-за границы и теперь пожирают высаженные в городе-курорте тропические растения.

В Сочи новая напасть – роскошные лиственные и хвойные деревья, растущие в разных местах Большого Сочи, пожирают нигде не встречавшиеся ранее на территории России два вида короедов - кипарисовый лубоед и древесник многоядный, сообщили в пресс-службе Субтропического научного центра РАН.

"В ходе фитосанитарного обследования научные сотрудники… обнаружили очаги усыхания сначала лиственных, а затем и хвойных деревьев. Была установлена причина - короеды, их идентифицировали и оказалось, что такие виды в России раньше не обнаруживались"

- Субтропический научный центр РАН

Как полагают ученые, скорее всего вредители были случайно завезены в Россию с декоративным посадочным материалом из Италии, откуда и идет его основной импорт. Это подтвердил и молекулярно-генетический анализ древесника многоядного, который прижился в условиях мягкого климата Черноморского побережья Кавказа, передает ТАСС.

Теперь инсектологам предстоит долгая и сложная борьба с новой живностью – причем, как говорят сами специалисты, если кипарисовый лубоед заселил дерево, то оно обречено, а вот с древесником есть варианты - он не живет в стволах, а повреждает только ветви, поэтому избавиться от него будет немного проще.

Напомним, власти Сочи ведут активную борьбу с гусеницами американской белой бабочки, наносящим колоссальный вред городской флоре своей прожорливостью – в городе-курорте проводится уже второй за лето рейд на этих вредителей, на эти цели в городском бюджете заложено более 29 млн рублей.