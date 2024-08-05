Власти Сочи начали второй этап борьбы с прожорливыми гусеницами

Власти Сочи затратят почти 30 млн рублей на уничтожение гусениц американской белой бабочки, наносящих колоссальный вред городской флоре своей прожорливостью – это уже второй этап борьбы с вредителем.

В Сочи начался второй за лето рейд на гусениц американской бабочки, сообщает пресс-служба администрации города-курорта.

"Опасна не сама взрослая бабочка, а ее гусеницы, которые активно питаются листвой. Чтобы обезопасить зеленые насаждения, обработка муниципальных территорий проводится во всех внутригородских районах несколько раз за сезон. В 2024 году на эти цели в городском бюджете заложено более 29 млн рублей"

- директор городского департамента по охране окружающей среды Александр Гиньковский

Нынешний рейд уже второй за лето – против первого поколения инсектологи выходили в июне, а с середины августа до середины сентября будет уничтожаться уже второе поколение гусениц, сообщила пресс-служба администрации Сочи, передает "Интерфакс".

Впрочем, ни гостям, ни жителям курортного города это не доставит никакого дискомфорта – все работы на муниципальных территориях проводятся ночью или ранним утром, при этом сочинские пальмы обрабатываются шесть раз в год, остальные зеленые насаждения четыре раза в год, обрабатываются и земельные участки и придомовые территории сочинцев.