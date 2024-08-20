Названо самое популярное место России для санаторного отдыха

Многие россияне в отпуске стараются совместить приятное с полезным и выбирают оздоровительный отдых. Куда россияне чаще всего едут в санатории?

Осенью заканчивается пора пляжного отдыха и вырастает спрос на оздоровительный санаторный отдых, самые популярные направления назвали, проанализировав бронирования, в туроператоре "Алеан".

Главной здравницей России можно назвать регион Кавминводы в Ставропольском крае, санатории региона выбирают 55% туристов, осень в Кавминводах - высокий сезон.

Еще 24% туристов предпочитают лечиться на Кубани, в том числе в санатории Сочи (Мацеста), Геленджика, Анапы.

Около 8% россиян за рекреацией и оздоровительными программами едут на Урал, в Башкирию, на Алтай. Особенно популярны санатории Белокурихи.