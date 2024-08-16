Кисловодск стал больше интересовать туристов

Путешественники со всей России стали чаще приезжать в Кисловодск, чтобы провести там свой отпуск. С января этого года их число увеличилось на 8%.

Туристы стали чаще выбирать Кисловодск в качестве места, где можно провести отпуск: с начала января город посетили более 270 тыс человек, рассказал градоначальник курорта Евгений Моисеев.

«В июле 2024 года туристический поток составил 46,9 тыс. человек, что на 7% больше, чем в июле прошлого года. Турпоток за 7 месяцев составил 274,4 тыс. человек. В прошлом году этот показатель за аналогичный промежуток времени составил 253,2 тыс. человек. Рост турпотока с января по июль составил 8%»

- Евгений Моисеев

Он добавил, что в его статистике не учтены путешественники, которые вместо отеля или гостиницы выбрали снять дом или комнату в частном секторе, а также те, кто остановились в Кисловодске всего на один день без ночевки.

Глава города также отметил, что Кисловодск сейчас активно развивается в совершенно разных направлениях. Там строятся новые оздоровительные комплексы с современным оборудованием, благоустраиваются улицы и общественные пространства, а также строятся интересные арт-объекты. Например, сейчас идет активная реконструкция пространства Старого озера. Скоро там появятся искусственные гроты с мягкими лавочками и бесплатным интернетом.

В городе также постоянно устраивают различные развлекательные мероприятия. Так в эти выходные в Кисловодске прошел фестиваль «Ягодный берег», где местные жители и гости курорты объединились в «Гигантском некислом хороводе».