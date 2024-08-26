Павла Дурова обвинили и отпустили за €5 млн

Дурова отпустили под судебный контроль. Он должен будет являться в полицейский участок 2 раза в неделю и не сможет покидать Францию.

Суд предъявил обвинение одному из основателей Telegram Павлу Дурову. Затем он был отпущен на свободу с залогом в €5 млн. Кроме того, известно, что он обязан появляться в полиции дважды в неделю.

«Он был помещен под судебный надзор с обязательством внести залог в размере 5 миллионов евро, являться в полицейский участок два раза в неделю и ему запрещено покидать территорию Франции»

– заявление прокуратуры Парижа

Напомним, что МИД РФ, комментируя задержание Дурова, заявил о том, что Париж, арестовав программиста, пренебрег международными нормами в сфере защиты свободы слова.