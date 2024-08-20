Павла Дурова выдвинули на Нобелевскую премию

Ректор ЕМИУ высказался за то, чтобы присудить Павлу Дурову Нобелевскую премию мира. По его словам, основатель Telegram достоин этого.

Ректор Евразийского международного университета выступил с инициативой выдвинуть основателя Telegram Павла Дурова на Нобелевскую премию. Об этом сказано в его Telegram-канале.

Константин Клименко подчеркнул, что считает Дурова выдающейся личностью и лидером эры новых цифровых технологий.

"По-моему, Дуров достоин Нобелевской премии. Поэтому я направил официальное представление в Нобелевский комитет о присуждении Павлу Дурову Нобелевской премии"

– ректор вуза

По его словам, данную инициативу поддержали семь человек. "Это три ректора и четыре члена парламентов"

– Константин Клименко

Напомним, в минувшую субботу Павла Дурова задержали в аэропорту Парижа. По данным СМИ, Дурову может грозить до 20 лет тюрьмы.