Аккаунты 2 тыс сочинцев удалили за опасную езду на электросамокатах

Передвижение на электросамокатах находится под пристальным взором правоохранителей: они выписали более 240 штрафов за нарушение ПДД, а также почти 2 тыс учетных записей было удалено из приложения с арендой в Сочи, рассказали в компании Whoosh.
Среди наиболее частых причин блокировки аккаунтов – езда вдвоем на одном самокате, передача транспорта лицам до 18 лет и нарушение правил дорожного движения.
Если неисполнение правил безопасности не угрожало другим людям, то водителям выносится предупреждение. Если же он нарушает повторно, то его ждет штраф от 500 до тысячи рублей, а после удаление аккаунта из приложения, добавили в компании в диалоге с изданием "Коммерсантъ".
Штрафы за нарушение правил на электросамокате
В случае, когда СИМ пользуется ребенок, не достигший 18 лет, выписывается штраф в 10 тыс рублей.
За передвижение на электротранспорте вдвоем – 5 тыс рублей.
Более серьезные нарушения ПДД - езда в пьяном виде, нанесение вреда другим людям, караются штрафом в 100 тыс рублей и удалением учетной записи в приложении без возможности восстановления.