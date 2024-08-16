Вестник Кавказа

Аккаунты 2 тыс сочинцев удалили за опасную езду на электросамокатах

Аккаунты 2 тыс сочинцев удалили за опасную езду на электросамокатах
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
С начала лета почти 2 тыс водителей электросамокатов получили наказание за нарушение правил безопасности в Сочи в виде удаления аккаунтов. Наиболее частые причины блокировки назвали в компании Whoosh.

Передвижение на электросамокатах находится под пристальным взором правоохранителей: они выписали более 240 штрафов за нарушение ПДД, а также почти 2 тыс учетных записей было удалено из приложения с арендой в Сочи, рассказали в компании Whoosh.

Среди наиболее частых причин блокировки аккаунтов – езда вдвоем на одном самокате, передача транспорта лицам до 18 лет и нарушение правил дорожного движения.

Если неисполнение правил безопасности не угрожало другим людям, то водителям выносится предупреждение. Если же он нарушает повторно, то его ждет штраф от 500 до тысячи рублей, а после удаление аккаунта из приложения, добавили в компании в диалоге с изданием "Коммерсантъ".

Штрафы за нарушение правил на электросамокате

В случае, когда СИМ пользуется ребенок, не достигший 18 лет, выписывается штраф в 10 тыс рублей.

За передвижение на электротранспорте вдвоем – 5 тыс рублей.

Более серьезные нарушения ПДД - езда в пьяном виде, нанесение вреда другим людям, караются штрафом в 100 тыс рублей и удалением учетной записи в приложении без возможности восстановления.

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