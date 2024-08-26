Вестник Кавказа

Армения второй раз за день обстреляла позиции Азербайджана

Армения второй раз за день обстреляла позиции Азербайджана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Азербайджанские позиции в Нахчыванском направлении подверглись обстрелу со стороны армянских военных – уже во второй раз за сегодняшний день.

Военнослужащие ВС Армении снова обстреляли позиции армии Азербайджана, расположенные на Нахчыванском направлении. Информацию сообщило азербайджанское Минобороны.

Обстрел был совершен сегодня в 18:30 (17:30 мск), то есть во второй раз за день. Он велся с армянских позиций в направлении села Султанбей Пашалинского района. Под огнем оказались азербайджанские позиции в направлении села Шада Шахбузского района НАР. При этом армянские военные использовали стрелковое оружие.

"В указанном направлении подразделениями армии Азербайджана были приняты адекватные ответные меры"

– Минобороны Азербайджана

Напомним, сегодня утром, примерно в 6:40 (5:40 мск) армянские военные обстреляли позиции ВС АР у населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской АР. Стрельба велась с армянских позиций у села Араздейен Девелинского района.

Ранее глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов после переговоров с турецким коллегой заявил, что у Баку вызывает обеспокоенность процесс стремительного вооружения Армении, которое осуществляют в данный момент третьи государства. Дипломат подчеркнул, что такая политика представляет собой очередную угрозу для всего региона. Поэтому Баку, в координации с Анкарой, наблюдает за происходящим.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
805 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Зангезурский коридор: Мария Захарова напомнила позицию Москвы

Зангезурский коридор: Мария Захарова напомнила позицию Москвы

Путин и Алиев обсудили мирный договор Баку и Еревана

Путин и Алиев обсудили мирный договор Баку и Еревана

Армения снова обстреляла позиции Азербайджана в направлении Нахчывана

Армения снова обстреляла позиции Азербайджана в направлении Нахчывана

Джейхун Байрамов: территориальные претензии Армении препятствуют подписанию мирного соглашения

Джейхун Байрамов: территориальные претензии Армении препятствуют подписанию мирного соглашения

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы