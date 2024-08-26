Армения второй раз за день обстреляла позиции Азербайджана

Азербайджанские позиции в Нахчыванском направлении подверглись обстрелу со стороны армянских военных – уже во второй раз за сегодняшний день.

Военнослужащие ВС Армении снова обстреляли позиции армии Азербайджана, расположенные на Нахчыванском направлении. Информацию сообщило азербайджанское Минобороны.

Обстрел был совершен сегодня в 18:30 (17:30 мск), то есть во второй раз за день. Он велся с армянских позиций в направлении села Султанбей Пашалинского района. Под огнем оказались азербайджанские позиции в направлении села Шада Шахбузского района НАР. При этом армянские военные использовали стрелковое оружие.

"В указанном направлении подразделениями армии Азербайджана были приняты адекватные ответные меры"

– Минобороны Азербайджана

Напомним, сегодня утром, примерно в 6:40 (5:40 мск) армянские военные обстреляли позиции ВС АР у населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской АР. Стрельба велась с армянских позиций у села Араздейен Девелинского района.

Ранее глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов после переговоров с турецким коллегой заявил, что у Баку вызывает обеспокоенность процесс стремительного вооружения Армении, которое осуществляют в данный момент третьи государства. Дипломат подчеркнул, что такая политика представляет собой очередную угрозу для всего региона. Поэтому Баку, в координации с Анкарой, наблюдает за происходящим.