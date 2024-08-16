Армения снова обстреляла позиции Азербайджана в направлении Нахчывана

Армия Армении подвергла очередному обстрелу азербайджанские позиции в стороне Нахчывана. Информацию передало Минобороны Азербайджана.

Позиции армии Азербайджана в направлении Нахчывана снова попали под обстрел ВС Армении, рассказали в Минобороны АР. Последний раз стрельба с армянской стороны велась19 августа.

"Подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Араздейен Девелинского района, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской АР"

- министерство обороны Азербайджана

Все произошло рано утром, около 6:40 утра.