Вестник Кавказа

Армения снова обстреляла позиции Азербайджана в направлении Нахчывана

Военный Азербайджана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Армия Армении подвергла очередному обстрелу азербайджанские позиции в стороне Нахчывана. Информацию передало Минобороны Азербайджана.

Позиции армии Азербайджана в направлении Нахчывана снова попали под обстрел ВС Армении, рассказали в Минобороны АР. Последний раз стрельба с армянской стороны велась19 августа.

"Подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Араздейен Девелинского района, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской АР"

- министерство обороны Азербайджана

Все произошло рано утром, около 6:40 утра.

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