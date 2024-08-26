Пожар под Феодосией потушен

Пожар в Крыму в районе Тепе-Оба под Феодосией полностью ликвидирован, сообщает пресс-служба МЧС России.
"Лесной пожар в Крыму в районе Тепе-Оба полностью ликвидирован"
- МЧС Крыма
Напомним, низовой пожар вспыхнул под Феодосией вечером в воскресенье, 25 августа, на площади 45 га – на его тушение сразу бросили значительные силы – 166 огнеборцев и 44 единицы техники, в том числе два вертолета Ми-8 МЧС России, однако битва со стихией оказалась очень сложной – борьбе с огнем мешали сложный рельеф местности и сильный ветер, всякий раз раздувавший огонь.
Впоследствии группировку нарастили до 480 человек, которым было придано более 100 единиц техники, на помощь пожарным пришли лесники и волонтеры, однако на то, чтобы остановить распространение огня, потребовалось четыре дня.