Пять зон отдыха создают у городского пруда в Назрани

Возле городского пруда в Назрани благоустроят пять зон отдыха. На проект направят 103 млн рублей. Средства были выиграны во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.

В Назрани решили вложить средства в развитие туристического потенциала города, а также улучшение качества жизни местных жителей. За счет средств в размере 103 млн рублей пять зон отдыха вокруг городского пруда будут преобразованы и благоустроены.

«Мы разработали концепцию благоустраиваемой зоны, основанную на мнении и желаниях наших горожан. Сюда входит создание прогулочных дорожек вдоль прибрежной полосы городского пруда, зоны для мероприятий напротив дворца культуры с большим экраном, который также подойдет для проведения вечерних киносеансов на открытом воздухе, большой плейхаб для детей с большой игровой площадкой»

– мэр города Урусхан Евлоев

Одной из основных задач проекта по благоустройству зон отдыха возле городского пруда в Назрани является развитие инфраструктуры. Планируется создание пешеходных дорожек, велосипедных дорожек, установка скамеек, урн, освещения, а также озеленение территории. Это позволит жителям и гостям города насладиться природой в уютной и безопасной обстановке.

Дополнительно, в зонах отдыха будут обустроены детские площадки, спортивные площадки, зоны для пикников, а также возможно появление кафе и малых архитектурных форм. Такой подход способствует привлечению различных категорий посетителей и созданию многогранных пространств для отдыха и активного времяпрепровождения.