Вестник Кавказа

Информацию о выселении палестинцев из Назрани опровергли

Информацию о выселении палестинцев из Назрани опровергли
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Ингушетии прокомментировали новость о выселении палестинских беженцев из Назрани. Там назвали это фейком и добавили, что продолжат помогать переселенцам.

Руководитель Ингушетии Махмуд-Али Калиматов отреагировал на появившуюся в интернете новость о том, что палестинских беженцев выселили из Назрани.

Глава республики назвал данную информацию фейком, который не нашел подтверждения. Он также поручил местным чиновникам держать ситуацию под контролем.

Калиматов подчеркнул, что руководство региона намерено и дальше помогать палестинским переселенцам, которые после тяжелых испытаний прибыли в Ингушетию.

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