Сжегшему венки в Вечном огне вандалу вынесен приговор на Ставрополье

В Кисловодске завершено рассмотрение дела в отношении местного жителя, который бросил в Вечный огонь возложенные к нему венки. Суд вынес приговор.

Житель Ставрополья получил приговор за вандализм: мужчина намеренно повредил Вечный огонь в Кисловодске. Подробности сообщает СУ СКР по Ставрополью.

В судебном заседании было установлено, что преступление было совершено ночью 28 мая. Мужчина пришел на мемориал "Воинская Слава", расположенный в Кисловодске. Там он бросил в Вечный огонь возложенные ранее памятные венки.

Из-за действий вандала частично пострадал мемориал. Ухудшился и внешний вид памятного места.

Что касается материального ущерба, который понес город, то он превышает 190 тыс рублей.

Осужденного признали виновным по двум статьям Уголовного кодекса.

Суд выбрал для него наказание 1,5 года лишения свободы, это время он проведет в колонии-поселении. Кроме того, мужчине надо будет возместить городу сумму понесенного ущерба.