Тамаре Синявской вручили медаль и диплом в Баку

Выдающейся оперной певице, супруге Муслима Магомаева Тамаре Синявской в Баку вручили медаль и диплом, которыми она была награждена в 2023 году.

Знаменитая оперная певица, народная артистка СССР и Азербайджана Тамара Синявская получила медаль и почетный диплом от Азербайджана, награды были вручены ей в Минкультуры Азербайджана в Баку.

Во встрече участвовал глава ведомства Адиль Керимли он обратил внимание на славный творческий путь, который прошла Тамара Синявская, а также напомнил о ее высоком профессионализме.

Кроме того, на встрече было сказано, что Тамара Синявская, супруга легендарного азербайджанского певца и композитора, народного артиста СССР Муслима Магомаева, сделала важный вклад в распространение азербайджанской культуры. Деятельность ее в этой области всегда получала высокую оценку от государства.

В 2023 году президент Азербайджана Ильхам Алиев своими распоряжениями наградил Тамару Синявскую юбилейной медалью "100-летие Гейдара Алиева (1923–2023)", а также Почетным дипломом президента АР. Сегодня обе государственные награды были вручены Тамаре Синявской.

Церемония прошла в торжественной атмосфере. Тамара Синявская выразила глубокую благодарность президенту за оказываемое ей постоянное внимание и высокую оценку ее деятельности.