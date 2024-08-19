Путин и Алиев обсудили мирный договор Баку и Еревана

Лидеры РФ и АР Владимир Путин и Ильхам Алиев переговорили по телефонной связи. Собеседники обсудили конфликт Баку и Еревана, а также отметили положительные итоги недавней поездки российского президента в республику.

Президент России Владимир Путин и руководитель Азербайджана Ильхам Алиев провели разговор по телефону, рассказали в Кремле.

Главы стран вынесли на обсуждение обстановку на Южном Кавказе: они подняли вопросы выработки договора между Баку и Ереваном, делимитации межгосударственных рубежей, а также разблокировки транспортных коммуникаций.

Российская сторона подтвердила готовность оказать содействие Азербайджану и Армении в нормализации отношений.

Также собеседники отметили позитивный вклад в развитие отношений двух стран недавней официальной поездки Владимира Путина в Азербайджан.

"Последовательная реализация достигнутых в ходе переговоров договоренностей будет способствовать дальнейшему углублению российско-азербайджанских отношений союзничества и партнерства"

- Кремль

Напомним, что Владимир Путин посетил азербайджанскую столицу 18-19 августа. В рамках его визита было подписано несколько документов в областях образования, экологии, здравоохранения и энергетики.

Следствие визита Путина в Баку

Эксперт Российского совета по международным делам Алексей Наумов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" объяснил телефонный звонок спустя всего девять дней после государственного визита Владимира Путина в Азербайджан исполнением достигнутых договоренностей.

"Очень показательно, что звонок произошел вскоре после визита российского президента в Азербайджан. Это обычно не происходит просто так, следовательно, мы понимаем, что достигнутые во время визита договоренности потребовали немедленной реализации вскоре после возвращения Владимира Путина в Россию, и сейчас лидеры обсуждали и уточняли эту реализацию", - прежде всего сказал он.

"Это означает, что соглашения и договоренности, которые были достигнуты в ходе визита, были конкретными и исполнимыми, и в течение первых же дней были выполненные некие конкретные шаги, о которых и говорили сегодня Владимир Путин и Ильхам Алиев. Если бы эти шаги не имели конкретного прикладного характера, было бы странно созваниваться так быстро после визита. А тут созвон произошел практически сразу, и поэтому понятно, что переговоры президентов 18-19 августа были наполнены неким практическим смыслом", - подчеркнул Алексей Наумов.

Помощь России в армяно-азербайджанском урегулировании

Политолог обратил внимание на сохранение у России рычагов давления на Армению – единственной стороны, тормозящей сейчас нормализацию отношений между Баку и Ереваном. "Россия сейчас выглядит как страна, которая ощутимо ближе к Азербайджану по позиции и по союзническому взаимодействию, однако она все так же имеет влияние на Армению в связи с объективными факторами. Армения не может позволить себе отказаться полностью от сотрудничества с Россией, учитывая в том числе мощные экономические связи", - пояснил он.

"Поэтому, я думаю, Россия может напомнить Армении лишний раз, что у республики нет другого выбора, кроме как идти на переговоры и на мирное соглашение с Азербайджаном. Быть возмутителем спокойствия на Южном Кавказе Армения себе не может позволить, потому что другие страны Южного Кавказа будут, что называется, против. Россия способна донести до Армении мысль о безальтернативности предложения Азербайджана по мирному урегулированию", - заключил Алексей Наумов.