Азербайджанский самолет-амфибия помогает тушить лесные пожары в Турции

Направленный из Азербайджана в Турцию для тушения лесного пожара самолет продолжает бороться с огнем на северо-западе этой страны. В данный момент воздушное судно задействовано в провинции Балыкесир.

Противопожарный самолет-амфибия МЧС Азербайджана, направленный ранее в Турцию для помощи в ликвидации природных пожаров, продолжает участвовать в тушении, рассказали в азербайджанском чрезвычайном ведомстве.

Речь идет о воздушном судне БЕ-200ЧС, которое относится к авиаотряду министерства. В Турцию самолет вылетел по поручению президента Ильхама Алиева.

Накануне, отметили в МЧС, он помогал тушить пожары, которые бушуют в направлении Балыкесир-Эдремит в провинции Балыкесир, которая расположена на северо-западе Турции.

В данный момент тушение продолжается.

Что такое самолет-амфибия?

Напомним, самолет-амфибия – это по сути летающая лодка. Воздушное судно может взлетать и садиться не только на суше, но и на водной поверхности.

Реактивный самолет Бе-200 был разработал в России в 1990-х годах. Его базовая модификация используется для тушения пожаров с воздуха. Водой самолет может заправляться на аэродроме, а может из водоемов. В режиме глиссирования, то есть скольжения по водной глади, на скорости до 190 км/ч, Бе-200 набирает 12 т воды за 12 секунд.

Важная особенность Бе-200 заключается в том, что при необходимости силами экипажа он может быть переоборудован для множества других, помимо борьбы с пожарами, целей, например, для поисковых и спасательных операций.