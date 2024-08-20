Вестник Кавказа

В районе пожара под Феодосией открыли дорогу Феодосия-Орджоникидзе

В районе пожара под Феодосией открыли дорогу Феодосия-Орджоникидзе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ситуация в районе лесного пожара у горы Тепе-Оба в Крыму позволила открыть межмуниципальную дорогу, ведущую из Феодосии в Орджоникидзе – этому способствовала локализация возгорания.

Крымские дорожные власти нашли возможным открыть движение по автодороге Феодосия-Орджоникидзе на юго-востоке Крыма у горы Тепе-Оба после того, как пожар был локализован на площади 150 га, сообщил в своем Telegram-канале глава администрации Феодосии Игорь Ткаченко.

"Госавтоинспекцией проезд по закрытой в связи с пожаром дороге Феодосия-Орджоникидзе открыт"

- Ткаченко

Пожар реально угрожал тем, что огонь мог перекинуться на два садовых товарищества и близлежащие села Южное и Подгорное, однако огнеборцы справились с непростой задачей и остановили пламя, добавил сити-менеджер курортного города.

Напомним, природный пожар в Крыму, начавшийся в минувшее воскресенье, стал причиной того, что автодорогу между Феодосией и Орджоникидзе закрыли на время его тушения, со временем площадь возгорания леса выросла больше чем в три раза – с 45 до 150 га.

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