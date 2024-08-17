Ставрополь прирастет троллейбусами

Для Ставрополя благодаря экономии на торгах закупят дополнительные троллейбусы. Это стало возможным благодаря экономии при проведении торгов по основной закупке.

Власти Ставрополья сообщили о новой инициативе: дополнительной закупке 11 троллейбусов для краевой столицы. Это стало возможным благодаря сэкономленным средствам при проведении торгов по основной закупке. Конкурс на определение поставщика планируется объявить осенью.

«Новые 45 троллейбусов должны поступить в край до конца сентября. По решению правительственной комиссии, на сэкономленные по итогам торгов средства решено закупить для краевой столицы еще 11 троллейбусов. В конце сентября планируется объявить конкурс на определение поставщика»

– портал госорганов Ставропольского края

Существует множество факторов, влияющих на снижение стоимости закупок. В случае Ставрополья основной причиной экономии стало эффективное проведение тендера. Конкурентоспособные цены и соответствие участников торгов всем установленным стандартам позволили снизить общие затраты.

Стоит отметить, что закупка дополнительных троллейбусов является значительным шагом для улучшения транспортной системы города, так как региональная столица сталкивается с многочисленными проблемами, связанными с общественным транспортом, и данное решение позволит частично их решить.