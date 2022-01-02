Вестник Кавказа

Городскую баню сохранят и реконструируют в Сочи

Городскую баню сохранят и реконструируют в Сочи
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Мэр Сочи хочет сохранить городской банный комплекс. Судьбу здания обсудили на совещании в мэрии Сочи.

Сочи, как один из самых популярных курортов России, привлекает тысячи туристов каждый год. Важным элементом городской инфраструктуры является городская баня. Здесь жители и гости города могут получить услуги по доступным ценам. В свете последних тенденций и требований к модернизации общественных пространств, мэрия Сочи приняла решение о начале процесса реконструкции здания городской бани.

«Городской банный комплекс – важный объект социального обслуживания граждан. Просьбу о его сохранении озвучили жители на личном приеме граждан»

– глава курорта Андрей Прошунин

Реконструкция городской бани в Сочи обусловлена несколькими факторами. Так, здание нуждается в обновлении, так как его устаревшие инженерные системы не соответствуют современным стандартам. Кроме того, растущие требования к комфортабельности и безопасности также требуют, чтобы баня отвечала новым тенденциям. Наконец, увеличение потока туристов в Сочи создает необходимость в улучшении качества предоставляемых услуг.

Обновление бани призвано не только улучшить условия обслуживания, но и сделать их более разнообразными. В планах мэрии введение новых услуг, которые могли бы сделать посещение бани еще более привлекательным для горожан и туристов.

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