Пляжи Ялты открылись для отдыхающих

Шторм, обрушившийся на черноморское побережье южного берега Крыма, утихает – власти курортной Ялты сегодня приняли решение об открытии городских пляжей для отдыхающих.

Пляжи крымской курортной Ялты сегодня открылись для отдыхающих после очередного шторма, сообщила в своем Telegram-канале глава администрации города Янина Павленко.

"Шторм утихает – пляжи Ялты вновь открыты. У кого есть возможность – наслаждайтесь последними деньками календарного лета. Всем добра и будьте осторожны на воде даже в штиль"

- Янина Павленко

Особо приятно и то, что непогода практически не остудила морскую воду – ее температура по-прежнему держится в районе 26 градусов, добавила градоначальник.

Напомним, пляжи Ялты и поселков Ялтинского района были закрыты с понедельника, 26 августа, из-за серьезной непогоды - волнение Черного моря достигало более 3 баллов по шкале Бофорта, и их сотрудники подняли красные флаги – знаки запрета на купание.