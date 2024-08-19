Шторм вынудил закрыть пляжи в Ялте

В Ялтинский район надвигается суровая стихия. Из-за нее правительству республики пришлось закрыть местные пляжи для посещения и поднять там красные флаги.

Ялтинские пляжи в Крыму временно закрыли из-за серьезной непогоды, рассказали в Минтуризме республики.

"Волнение моря на пляжах Ялтинского региона 3 балла по шкале Бофорта (и продолжает расти). Купание на пляжах и выход на гидротехнические сооружения запрещены"

- Министерство туризма Крыма

Сотрудникам пляжа рекомендовали поднять красные флаги (они обозначают запрет на купание), внимательнее следить за тем, чтобы никто не подходил к краю берега, особенно дети.

В последующие два дня на Крым грянут ливни с грозами, шквалистый ветер до 20 м/с – регион почувствует симптомы "черноморской депрессии".