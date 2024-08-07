Вестник Кавказа

Часть города Шахты на Дону утром осталась без света

Подключение электричества
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня утром авария на энергосетях оставила без электричества часть города Шахты в Ростовской области – донские энергетики обещают восстановить электроснабжение в кратчайшие сроки.

Сегодня утром многим жителям донского города Шахты пришлось собираться на работу в темноте – из-за аварии отключилась подача электроэнергии у части города, сообщает в своем Telegram-канале администрация муниципалитета.

"В 07:20 мск произошло технологическое нарушение в сети 10 кВ, что привело к частичному отключению потребителей"

- администрация города Шахты

На месте аварии уже работают специалисты, планируется, что подача электричества будет восстановлена в течение ближайших трех часов.

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