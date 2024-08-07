Часть города Шахты на Дону утром осталась без света

Сегодня утром авария на энергосетях оставила без электричества часть города Шахты в Ростовской области – донские энергетики обещают восстановить электроснабжение в кратчайшие сроки.
Сегодня утром многим жителям донского города Шахты пришлось собираться на работу в темноте – из-за аварии отключилась подача электроэнергии у части города, сообщает в своем Telegram-канале администрация муниципалитета.
"В 07:20 мск произошло технологическое нарушение в сети 10 кВ, что привело к частичному отключению потребителей"
- администрация города Шахты
На месте аварии уже работают специалисты, планируется, что подача электричества будет восстановлена в течение ближайших трех часов.