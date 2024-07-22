Ставрополье готово к холодам на 60%

Глава Ставрополья заявил о том, что региональные коммунальщики готовы к осенне-зимнему периоду на 60%. Работы на инфраструктурных объектах продолжаются.

Ставропольский край активно готовится к наступлению осенне-зимнего периода. В соответствии с планом подготовки, на данный момент около 60% всех необходимых мероприятий уже выполнены. Одним из ключевых направлений работы специалистов стал ремонт и усиление линий электропередач, а также трансформаторных подстанций по всей территории края.

«В краевом минпроме обсудили ход подготовки организаций топливно-энергетического комплекса региона к осенне-зимнему периоду. На сегодняшний день их готовность составляет 60%. В том числе: территориальные сетевые организации уже готовы на 64,1%; субъекты генерации электроэнергии – на 68,3%; газотранспортные организации – на 46,6%»

– пресс-служба губернатора

В частности, специалисты энергетических компаний проводят комплексные работы по проверке и восстановлению линий электропередач для обеспечения надежной работы энергосистемы в зимний период. Они осуществляют диагностику оборудования, замену устаревших элементов, а также укрепление опор и изоляторов. Это позволяет снизить вероятность отключений электроснабжения в случае неблагоприятных погодных условий, таких как сильные снегопады или метели.

Кроме того, важным этапом подготовки к зимнему периоду является техническое обслуживание трансформаторных подстанций. Специалисты проводят проверку силовых трансформаторов, выявляют и устраняют возможные неисправности, проводят профилактические мероприятия для обеспечения бесперебойной работы оборудования. Это позволяет снизить риск аварийных ситуаций и обеспечить стабильное электроснабжение для потребителей в зимний период.