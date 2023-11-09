Обучающиеся в России азербайджанские студенты получили стипендию отличника АМОР

19 азербайджанских студентов стали победителями конкурса "Стипендия отличника АМОР", инициатором которого выступает вице-президент Фонда Гейдара Алиева, почетный председатель Азербайджанского молодежного объединения России (АМОР) Лейла Алиева.

Конкурс, организованный для оказания всесторонней поддержки отличившихся в образовании студентов, повышения интереса молодежи к образованию, проводится с 2009 года. На сегодняшний день стипендию получили уже 453 студента.

Азербайджанским студентам-отличникам, обучающимся в высших учебных заведениях России, оказывается финансовая поддержка для покрытия расходов на обучение.

Напомним, что АМОР была основана в 2009 году по инициативе Лейлы Алиевой с целью объединения азербайджанской молодежи, проживающей в России, а также поддержки их инициатив в социальной сфере, творчестве и образовании.