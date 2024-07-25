Опасные специи нашли на рынке в Батуми

На батумском рынке обнаружили опасные для здоровья специи. В них зафиксировали превышение содержания свинца. Владельца торговой точки оштрафовали.

Сухие специи у одного из продавцов на рынке в Батуми оказались с превышением содержания свинца. Их на торговую точку завозила компания "НТК 2016". Образцы продукции были отправлены в лабораторию для исследования, рассказали в Национальном агентстве по продовольствию Грузии.

Результаты лабораторного анализа таковы: свинца в сухой приправе оказалось около 9323 мг/кг. Это значительно превышает допустимую норму и может быть опасно для здоровья.

Все запасы продукции инспекторы опечатали, продажа специй была мгновенно прекращена.

Сотрудники агентства выявили и другие нарушения.

"В ходе проверки было установлено, что предприниматель не ведет записи, дающие проследить цепочку продаваемой продукции. Были также нарушены правила маркировки"

- Национальное агентство по продовольствию Грузии

Мужчину оштрафовали на 500 лари (17 тыс рублей) и запретили продавать опасные специи.