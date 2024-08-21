Пашинян анонсировал "нестандартные решения" во внешней политике Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая на ежегодном собрании дипкорпуса страны в Дилижане, предупредил дипломатов о "серьезных вызовах" и нестандартных решениях, которые могут последовать за ними.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел в Дилижане ежегодное собрание глав дипломатических представительств Армении, на котором предупредил послов о возможных "нестандартных решениях" во внешней политике, пишет армянская газета "Грапарак".

"Пашинян сначала представил свое видение возможных геополитических изменений, с которыми столкнется Армения, а затем, мягко говоря, поставил послов перед выбором, прямо сказав, что впереди сложный этап: перед Арменией стоят серьезные вызовы, поэтому иногда придется принимать нестандартные решения, и те, кто не станет выполнять указания власти и не будет следовать принятой политике, как верный солдат, могут написать заявление и уйти"

- "Грапарак"

Источники газеты не исключили, что в ближайшее время Пашинян либо сменит дипломатов, либо некоторые из них уйдут по собственному желанию.

Месяцем ранее издание сообщило об угрозе Пашиняна отозвать послов в случае их контактов с епархиями Армянской апостольской церкви на фоне протестных настроений в стране.

Что же такое "нестандартное" может сделать Пашинян?

Доктор экономических наук, профессор, руководитель магистерской программы "Дипломатия" СПбГУ, член Международного дискуссионного клуба "Валдай" Станислав Ткаченко в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" сделал несколько прогнозов того, куда Никол Пашинян может после этой встречи с послами повернуть внешнеполитический курс Армении.

"Худший и наиболее радикальный вариант – это выход из ОДКБ вместе с разрывом двусторонних военных связей с РФ. За этим последует переориентация на Запад с точки зрения подключения к различным программам финансовой и военной помощи, запуск работ по подготовке к интеграции в Евросоюз. Причем я думаю, что как раз об этом и говорил Никол Пашинян", - прежде всего сказал он.

"Но есть и более мягкие варианты "нестандартных решений." К примеру, заморозка или уменьшение объемов членства в постсоветских интеграционных объединениях и в партнерских соглашениях с РФ. Также возможен позитивный вариант, а именно ускоренный выход на подписание мирного соглашения с Азербайджаном. В Армении все еще не все в восторге от такой перспективы, потому Пашинян и делает предупреждения дипломатам", - продолжил Станислав Ткаченко.

Эксперт "Валдая" обратил внимание, что у радикального варианта нет позитивного будущего. "Для того, чтобы разорвать исторические, цивилизационные, экономические и военные связи с Россией, Армении необходимо иметь план Б – а этого плана нет. Пашинян дважды прошел выборы и поверил, что он действительно является этаким армянским мессией, очень популярным в народе, и может сделать что-то для своих людей, чтобы снизить остроту потери Карабаха", - отметил он.

"Поэтому Пашинян назначил Россию виновной в поражении Армении в Карабахской войне и осуществляет разворот внешней политики в сторону Запада. Пашинян действительно человек западного, либерального мира, а сейчас, с осени 2023 года, мы наблюдаем, как он проводит резкий переход на западную платформу. Тем самым он разрывает со всем, что обеспечивало Армении стабильность последние 35 лет. Это движение в пропасть", - заключил Станислав Ткаченко.