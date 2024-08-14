Курорт «Архыз» назвал даты пикового и высоких сезонов

Всесезонный курорт «Архыз» в КЧР объявил о датах пикового и высоких сезонов на предстоящий зимний сезон. В это время на курорте будут действовать повышенные тарифы.

В этом году всесезонный курорт «Архыз» в Карачаево-Черкесии курорт уже объявил о датах пикового и высоких сезонов на предстоящий зимний сезон.

Начало зимнего сезона в «Архызе» намечено на первую декаду декабря, и стартовый сезон продлится до 27 декабря. Это довольно спокойное время, когда можно насладиться первыми снежными днями без суеты и большого наплыва туристов. Цены в этот период традиционно остаются на уровне межсезонья, что делает отдых более доступным. Во время стартового сезона на курорте проводится активная подготовка к пиковым дням: проверяются готовность трасс и подъемников, проводится инструктаж персонала.

С 28 декабря по 12 января начинается пик зимнего сезона. Этот период включает новогодние и рождественские праздники, когда курорт испытывает максимальную нагрузку. Цены на жилье и ски-пассы в это время значительно выше, но и атмосфера на курорте соответствует уровню мероприятия. К новогодним праздникам «Архыз» готовит разнообразные развлекательные программы, концерты и шоу.

Сразу после пикового сезона, с 13 января по 31 января, наступает высокий сезон. В это время курорт все еще сохраняет привлекательность для зимнего отдыха, но поток туристов несколько снижается. Цены на услуги и проживание остаются высокими, однако доступность трасс и подъемников становится лучше. Высокий сезон является идеальным временем для семейного отдыха, а также для тех, кто предпочитает более спокойный, но не менее насыщенный отдых.

С 1 февраля по 9 марта курорт переживает второй пиковый сезон. Этот период примечателен своим длительным пребыванием в календаре, охватывая такие праздники, как День Защитника Отечества и Международный женский день. Высокий спрос на услуги курорта в этот период вновь поднимает цены до уровня пикового сезона.