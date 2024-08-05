Турпоток на курорт "Архыз" вырос на 60% в этом году

В 2024 году горный курорт "Архыз" в КЧР для отдыха выбрали более 1 млн туристов. Турпоток вырос на 60% к прошлогоднему.

В Карачаево-Черкесии рассказали о росте популярности Архыза у российских туристов в текущем году, передает АТОР.

"Если в 2013 году турпоток на Архыз составлял 100 тыс. визитов, то сегодня мы говорим о том, что 2024 год мы хотим закрыть с цифрой более миллиона туристов"

– министр туризма и курортов КЧР Расул Текеев

В прошлом году поток туристов составил 668 тыс человек, в этом году турпоток уже за шесть месяцев был выше - 750 тыс, а по итогу года будет около 1,07 млн человек, что превысит данные 2023 года на 60,2%.

Около половины путешественников, прибывающих в Кабардино-Балкарию, посещают именно Архыз.

Основной турпоток приносят зимние месяцы, но с этого года значительно популярнее стал отдых на горном курорте и летом. Среди причин - появление инфраструктуры, экотроп, летних активностей.

"Лето активно нагоняет зиму и туристы с удовольствием приезжают проводить свои отпуска и просто летние выходные на территории Архыза, потому что наши инвесторы формируют новые турпродукты"

– Текеев