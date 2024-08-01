Ски-пассы на «Архызе» подорожают на 25%

Руководство курорта «Архыз» предупредило о значительном подорожании сезонных ски-пассов. Цена документа составит 50 тыс рублей. До конца августа действует скидка 20%.

Горнолыжный курорт «Архыз» в Карачаево-Черкесии в последние годы стал одним из самых популярных мест для зимнего отдыха у россиян. Каждый год сюда приезжает множество любителей активного отдыха и горнолыжного спорта. Один из важных аспектов посещения курорта – приобретение ски-пасса. Это документ, который дает право пользования горнолыжным подъемником.

По данным руководства курорта в этом году сезонный ски-пасс подорожает на 25% и в зимнем сезоне будет стоить 50 тыс рублей.

«Сезонный ски-пасс в зимнем сезоне будет стоить 50 тысяч рублей. До конца августа действует скидка 20%, в сентябре – 15%, в октябре – 10%. Сезонный фаст-трек будет стоить 100 тысяч рублей, сейчас на него также действует скидка (цена со скидкой – 85 тыс рублей), в сентябре скидка будет такая же, как у сезонного ски-пасса, – 15%, в октябре – 10%»

– пресс-служба «Архыза»

Кроме того, по словам гендиректора курорта, есть вероятность, что в будущем году появится возможность запуска общего ски-пасса с горнолыжными курортами Красной поляны