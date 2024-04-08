«Лукойл» строит в Буденновске газохимический комплекс

В ставропольском Буденновске началось строительство газохимического комплекса по выпуску карбамида. Строительство ведет компании «Лукойл». Реализовать проект планируется за пять лет, ожидаемая мощность производства составит 1,75 млн т в год.

В Буденновске стартовало строительство газохимического комплекса компании «Лукойл». Цель налаживания производства – выпуска карбамида. Этот проект обещает не только серьезные инвестиции, но и создание рабочих мест, а также развитие региона в целом. Реализация проекта займет пять лет, и ожидаемая мощность производства составит 1,75 миллиона тонн карбамида в год.

«На новом производстве будет выпускаться востребованное минеральное удобрение — карбамид. В качестве сырья планируется использовать природный газ месторождений Северного Каспия. Объем выпуска продукции должен составить около 1,75 миллиона тонн в год. Проект планируется реализовать в течение 5 лет»

– пресс-служба губернатора Ставропольского края

Одним из наиболее значимых аспектов начала строительства газохимического комплекса является именно его воздействие на экономику региона. Вложение средств в проект компании «Лукойл» создаст новые рабочие места. По предварительным оценкам, на этапе строительства будет задействовано множество специализированных подрядчиков и рабочей силы, что увеличит спрос на рабочие кадры в строительном секторе.

Отметим, что современное производство карбамида характеризуется высокими стандартами и инновационными технологиями. Применение современных катализаторов и сырьевых компонентов позволяет существенно повысить эффективность и снизить издержки. В этом смысле работа «Лукойл» в Буденновске будет одним из передовых примеров в секторе.

Проект предполагает использование наиболее современных газовых технологий, которые минимизируют потребление ресурсов и защиту окружающей среды. Специалисты компании утверждают, что новый завод будет единственным в своём роде в России, способным вырабатывать карбамид с минимальным воздействиям на природу.