Вестник Кавказа

Лукойл вошел в проекты новых месторождений на Каспии в Казахстане

Лукойл вошел в проекты новых месторождений на Каспии в Казахстане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
"Лукойл" расширяет партнерство с Казахстаном. Добыча на трех новых месторождениях нефти и газа в Каспийском море может начаться к 2028 году. Доля в проектах "Каламкас-море", "Хазар" и "Ауэзов" обошлась "Лукойлу" в $200 млн.

Доля в трех перспективных проектах месторождений "Каламкас-море", "Хазар" и "Ауэзов" в Казахстане обошлась компании "Лукойл" в $200 млн. Помимо этого сделка включает также выплату премии в $100 млн при выполнении отлагательных условий, передает издание "Коммерсантъ".

Российская компания будет участвовать в проектах совместно с национальной нефтегазовой компанией Казахстана "КазМунайГазом". Все три месторождения находятся на каспийском шельфе, добыча может стартовать в 2028 году и составит ежегодно около 4 млн т. Самым крупным из трех месторождений считается "Каламкас-море".

"Месторождения Каламкас-море и Хазар являются единственными в Казахстанском секторе Каспийского моря с подтвержденными запасами, поставленными на баланс РК"

– "КазМунайГаз"

Отметим, что "Лукойл" владеет половиной оператора Kalamkas-Khazar Operating, созданного для данных месторождений.

В Казахстане "Лукойл" работает почти 30 лет и участвует в проектах по добыче не только в море, но и на суше - в том числе на месторождениях Тенгиз и Карачаганак.

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