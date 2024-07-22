Брюссель сегодня примет неформальную встречу глав МИД стран ЕС

Сегодня, 29 августа, министры иностранных дел стран Европейского союза (ЕС) соберутся на неформальную встречу в Брюсселе для обсуждения актуальных вопросов.
Как правило такие встречи в формате Gymnich проходят раз в полгода в стране, председательствующей в Совете ЕС, сейчас это Венгрия, однако верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель объявил, что встреча министров пройдет не в Будапеште, как планировалось, а в Брюсселе, из-за визита венгерского премьер-министра Виктора Орбана в Москву 5 июля, передает Trend.
Пока неясно, будет ли на встрече министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, однако приглашены на нее все министры иностранных дел стран-членов ЕС.
Ожидается, что главы внешнеполитических ведомств стран Евросоюза обсудят в Брюсселе ситуацию на Украине и на Ближнем Востоке.