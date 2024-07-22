Вестник Кавказа

Брюссель сегодня примет неформальную встречу глав МИД стран ЕС

Брюссель сегодня примет неформальную встречу глав МИД стран ЕС
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня в столице Бельгии Брюсселе пройдет неформальный саммит глав министерств иностранных дел стран Евросоюза, на котором они обсудят актуальные вопросы.

Сегодня, 29 августа, министры иностранных дел стран Европейского союза (ЕС) соберутся на неформальную встречу в Брюсселе для обсуждения актуальных вопросов.

Как правило такие встречи в формате Gymnich проходят раз в полгода в стране, председательствующей в Совете ЕС, сейчас это Венгрия, однако верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель объявил, что встреча министров пройдет не в Будапеште, как планировалось, а в Брюсселе, из-за визита венгерского премьер-министра Виктора Орбана в Москву 5 июля, передает Trend.

Пока неясно, будет ли на встрече министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, однако приглашены на нее все министры иностранных дел стран-членов ЕС.

Ожидается, что главы внешнеполитических ведомств стран Евросоюза обсудят в Брюсселе ситуацию на Украине и на Ближнем Востоке.

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