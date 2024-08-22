Первая беспилотная "Ласточка" проехала по МЦК

Скоростная беспилотная "Ласточка" сегодня впервые проехала по Московскому центральному кольцу. Подробности о "Ласточке"-автопилоте рассказали в РЖД.

Регулярные рейсы беспилотного электропоезда "Ласточка" были запущены сегодня в Москве на МЦК, сообщили в пресс-службе РЖД.

В компании уточнили, что "Ласточка" двигалась в режиме "автопилот". Это третий уровень автоматизации, всего их существует четыре.

В этом режиме автоматически осуществляется ведение поезда. Электронные устройства, опираясь на нейронные сети, сами анализируют ситуацию и делают все, что необходимо в данный конкретный момент.

В то же время, управление поездом не отдано целиком на откуп автоматике. Машинист, как и всегда, находится в кабине. Он отслеживает общую картину, а также открывает и закрывает двери. При необходимости он может перехватить управление у автопилота.

Глава РЖД Олег Белозеров подчеркнул, что произошло историческое событие.

"Мы первые не только в России, но и в мире. Пассажирских поездов в регулярном сообщении на наземном железнодорожном транспорте с 3 уровнем автоматизации в мире до сих пор не было"

– глава РЖД

Он также обратил внимание на то, что все программное обеспечение и большая часть устройств созданы в России.

В перспективе к середине следующего года будут окончены испытания бортовых систем и технического зрения на высшем уровне автоматизации. В случае успеха для движения поезда не нужны будут машинисты.