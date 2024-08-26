Какие казахстанские банки временно не работают с "Золотой короной"?

Часть банков в Казахстане на протяжении уже нескольких дней не работает с системой переводов "Золотая корона". Кредитные организации объясняют это техническими причинами.

Получить и отправить переводы стало невозможно через платежную систему "Золотая корона" в некоторых банках в Казахстане, о временном прекращении предоставления услуги рассказали в колл-центрах этих финансовых организаций.

Как сообщает ТАСС, во Freedom Bank уточнили, что быстрые переводы нельзя было совершить еще в понедельник. Приостановку услуги в банке объяснили "техническими работами". Когда они завершатся и с какого момента можно будет снова пользоваться "Золотой короной", представитель банка не сообщил.

"Технические причины" сделали невозможной работу с "Золотой короной" и в таких банках, как HalykBank, Bank RBK и Евразийский банк.

В то же время, ряд организаций продолжает осуществлять переводы с помощью "Золотой короны".

Напомним, ранее несколько банков Киргизии прекратили выполнять переводы через российские банки. По данным киргизских СМИ, таких организаций было как минимум 12. В июне некоторые банки Киргизии также перестали работать с российскими системами переводов – это произошло после введения новых антироссийских санкций США.