Остатки пожара около Домбая продолжают тушить

Пожар в районе Домбая все еще активен. Огнеборцы при помощи вертолета тушат остатки возгорания.

Небольшие очаги возгорания в районе курорта Домбай в КЧР продолжают тушить пожарные. В этом им помогает авиация, рассказали в местном отделении МЧС.

"Вертолет Южного авиационно-спасательного центра МЧС России Ка-32 произвел разведку, после чего были определены очаги горения и тления. Борт сбросил 95 тонн воды"

- МЧС России по КЧР

Напомним, что пожар в Тебердинском национальном парке произошел еще 22 августа. Из небольшого возгорания в 0,5 га он превратился в разрушительную катастрофу. Площадь пожара в пиковый момент составила более 260 га.

26 августа стало известно о ликвидации открытого горения в Гоначхирском ущелье. Туристические тропы в этом районе все еще остаются закрытыми.