Вестник Кавказа

За общественную верификацию нацпроекта "Экологическое благополучие" ответит Рашид Исмаилов

"Вестник Кавказа"
За общественную верификацию нацпроекта "Экологическое благополучие" ответит Рашид Исмаилов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Патрушев утвердил главу Российского экологического общества Рашида Исмаилова на позиции руководителя Общественно-экспертного совета по нацпроекту "Экологическое благополучие".

"Экологическое благополучие" впервые обозначено президентом России Владимиром Путиным как отдельная национальная цель развития до 2036 года. Это подчеркивает значимость деятельности по защите и рациональному использованию природного капитала, управлению "экосистемными услугами" - фундаменту национального благосостояния и важнейшего элемента, определяющего здоровье и качество жизни граждан.

В рамках национального проекта "Экологическое благополучие" планируется значительно снизить уровень загрязнения воздуха опасными веществами. До конца 2030 года планируется ликвидировать не менее 50 объектов, которые наносят вред окружающей среде. К 2036 году - утилизировать и обезвредить не менее 50% от общего объема отходов I и II классов опасности. Также в планах сохранить леса и биоразнообразие.

Новый национальный проект "Экологическое благополучие". придет на смену национальному проекту "Экология", который завершается в 2024 году. Новый национальный проект включает 6 основных направлений:

  • "Генеральная уборка",
  • "Экономика замкнутого цикла",
  • "Чистый воздух",
  • "Вода России",
  • "Сохранение лесов",
  • "Сохранение биоразнообразия".

В рамках этих проектов правительство планирует проверять свалки, очищать реки от сточных вод и строить гидротехнические сооружения. Будут созданы и улучшены лесные питомники, особое внимание уделят уходу за лесными культурами и увеличению доли актуальных материалов лесоустройства.

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