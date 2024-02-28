За общественную верификацию нацпроекта "Экологическое благополучие" ответит Рашид Исмаилов

Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Патрушев утвердил главу Российского экологического общества Рашида Исмаилова на позиции руководителя Общественно-экспертного совета по нацпроекту "Экологическое благополучие".

"Экологическое благополучие" впервые обозначено президентом России Владимиром Путиным как отдельная национальная цель развития до 2036 года. Это подчеркивает значимость деятельности по защите и рациональному использованию природного капитала, управлению "экосистемными услугами" - фундаменту национального благосостояния и важнейшего элемента, определяющего здоровье и качество жизни граждан.

В рамках национального проекта "Экологическое благополучие" планируется значительно снизить уровень загрязнения воздуха опасными веществами. До конца 2030 года планируется ликвидировать не менее 50 объектов, которые наносят вред окружающей среде. К 2036 году - утилизировать и обезвредить не менее 50% от общего объема отходов I и II классов опасности. Также в планах сохранить леса и биоразнообразие.

Новый национальный проект "Экологическое благополучие". придет на смену национальному проекту "Экология", который завершается в 2024 году. Новый национальный проект включает 6 основных направлений:

"Генеральная уборка",

"Экономика замкнутого цикла",

"Чистый воздух",

"Вода России",

"Сохранение лесов",

"Сохранение биоразнообразия".

В рамках этих проектов правительство планирует проверять свалки, очищать реки от сточных вод и строить гидротехнические сооружения. Будут созданы и улучшены лесные питомники, особое внимание уделят уходу за лесными культурами и увеличению доли актуальных материалов лесоустройства.