Рашид Исмаилов: "Зеленая дипломатия" России и Азербайджана дает плоды

Сегодня на Ставрополье, в выставочном комплексе МинводыЭКСПО открылся XII Российско-Азербайджанский форум, собравший более 700 участников. Председательствуют на форуме вице-премьеры Алексей Оверчук и Шахин Мустафаев. Расскажем, о чем говорили участники форума в рамках экологической повестки.

Приветствие участникам направил Владимир Путин, который назвал сотрудничество регионов важной составляющей российско-азербайджанского стратегического партнерства и союзничества.

Такое сотрудничество вносит большой вклад в укрепление доверия и взаимопонимания между нашими народами, расширяет возможности для продвижения взаимовыгодных торговых, инвестиционных и гуманитарных связей, создает условия для повышения благосостояния граждан обеих стран

- президент России.

Сегодня на форуме речь шла, в частности, о продвижении экологического диалога в преддверии 29-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29) в Баку. Об экологической тематике форума "Вестнику Кавказа" рассказал председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов.

Что обсуждали экологии в Минводах?

Это была очень теплая была встреча. Собралось много участников и с азербайджанской стороны, и с российской стороны. Приехали эксперты не только из Ставропольского края, но и из других регионов, эксперты федерального уровня. Нам удалось договориться о едином понимании проблематики и решения проблем.

О каких конкретно проблемах шла речь?

Вопрос проработки общего сценария климатических изменений на Каспии и совместных мер адаптации. Актуальная проблема увеличения объемов поставок органической продукции между российскими и азербайджанскими регионами. Обратили внимание на необходимость гармонизизации нормативной базы экологических параметров Каспия в рамках развития Тегеранской конвенции. Это мера могла бы сблизить позиции и повысить эффективность мониторинга и экологической безопасности Каспия. Неправительственная инициатива ”Зеленый стандарт Каспия” тоже связана с развитием Тегеранской конвенции. Она направлена на привлечение внимания к проблематике Каспия, в частности, к повышению экологической ответственности бизнеса, который работает на Каспии, как на воде, так и на прибрежных территориях.

Эти четыре момента поддержали все участники.

То есть, главным образом, обсуждается каспийская проблематика?

- Не только. Мы рассмотрели практику экологического образования, практику экологического туризма на природных территориях. Нашла понимание у обеих сторон актуальность экологической молодежной политики. В этом направлении мы будем сближать свои позиции. Я в ближайшее время собираюсь в Баку, где, вероятно, будет заключено соглашение о сотрудничестве с НКО Азербайджана на этом направлении. Так что "зеленая дипломатия" России и Азербайджана уже дает свои плоды.