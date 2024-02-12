Российско-Азербайджанский форум пройдет в Кавминводах

Российско-Азербайджанский форум пройдет в конце февраля в Ставропольском крае. В программе круглые столы и дискуссии. Азербайджанские гости познакомятся с инвестиционным потенциалом российского региона. Стороны обсудят возможности наращивания товарооборота и сотрудничество в различных сферах, в том числе в экологической.

Ставропольский край 28 февраля станет местом проведения двенадцатого Российско-Азербайджанского межрегионального форума.

Мероприятие пройдет в многофункциональном выставочном центре «МинводыЭКСПО». Организаторами встречи выступают Минэкономразвития РФ, Минэкономики Азербайджана и Агентство поощрения экспорта и инвестиций АР.

Форум откроется бизнес-сессией Б2Б, Б2Г на тему «Кооперационные возможности для субъектов МСП России и Азербайджана». Стороны обсудят меры поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП), в том числе создание цифровых условий для развития международной кооперации; оценят товарные ниши российско-азербайджанского взаимодействия по линии МСП; проведут переговоры между представителями малого и среднего бизнеса России и компаниями Азербайджана.

Затем стартует работа круглых столов. Запланировано четыре встречи. Круглый стол №1 пройдет по теме «Технологии будущего в промышленном секторе». Круглый стол №2 - «Российско-азербайджанский экологический диалог: стандарты, приоритеты, перспективы». Темой круглого стола №3 станет «Производственная кооперация: сотрудничество в области АПК». Круглый стол №4 - «Современные особенности внешнеторговых операций экспортеров СКФО РФ и Азербайджанской Республики».

Пленарное заседание Форума состоится после круглых столов. Ожидается, что обращение к участникам Форума от президента РФ Владимира Путина зачитает заместитель председателя правительства Алексей Оверчук, от президента АР Ильхама Алиева - заместитель премьер-министра страны Шахин Мустафаев.