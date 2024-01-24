Москва и Баку в прошлом году достигли $4,4 млрд товарооборота

Россия и Азербайджан продолжают укреплять двусторонние отношения. В прошлом году между странами рекордно вырос товарооборот до $4,4 млрд.

Товарооборот между РФ и Азербайджанской Республикой в прошлом году значительно вырос и достиг $4,4 млрд. Информацию об этом озвучил посол России в Баку Михаил Евдокимов.

"Мы прогнозировали, что в 2023 году товарооборот между Россией и Азербайджаном достигнет $4 млрд. Но ошиблись. $4,4 млрд, рост 17%. Санкции привели к тому, что наши отношения стали еще более тесными, у нас реализуются очень серьезные проекты в промышленной кооперации"

– Михаил Евдокимов в интервью газете "Известия"

Посол также отметил, что значительно развитие двусторонних связей заметно по возросшему объему использования нацвалют во время импорта и экспорта. Россия и Азербайджан уходят от оборота доллара и евро.

"Другая цифра, которая тоже показывает результат западных санкций. На начало этого года использование национальных валют России и Азербайджана (рубль и манат) превысило 54%, то есть мы уходим в наших отношениях с Баку от доллара и евро"

– Михаил Евдокимов

Евдокимов рассказал, что в планах у РФ развитие международных транспортных коридоров совместно с Азербайджаном, которые должны улучшить пропускную способность между странами.

В частности, власти намерены вложить средства в строительство коридоров Север-Юг, Россия-Азербайджан-Иран и Север-Запад, который будет проходить через Азербайджан.

За счет чего растет товарооборот?

Кандидат экономических наук, доцент кафедры "Международная экономика" UNEC Эмин Гарибли в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратил внимание, что статистика экономического взаимодействия России и Азербайджана в значительной степени растет за счет взаимных инвестиций.



"Если посмотреть структуру товарооборота, то мы увидим, насколько значительную долю в ней в прошлом году составляли инвестиции. У нас растут как российские инвестиции в бизнес в Азербайджане, так и азербайджанские вложения в российский предприятия. То есть процесс кооперации не просто идет, но становится все интенсивнее. Также отрадно, что в этих торгово-экономических отношениях немаловажную роль играют и промышленные товары, которые обеспечивают эту кооперацию в сфере производства", - сказал он.



"Разумеется, значительную часть в товарообороте составляют традиционные сельскохозяйственные товары. Азербайджан все больше поставляет в Россию продуктов питания, а Россия экспортирует в Азербайджан продукцию пищевой промышленности. Мы знаем, что Россия является одним из крупнейших импортеров товаров в Азербайджан, и тут важно, что рост обеспечивается благодаря экспорту-импорту промышленной продукции в не меньшей степени, чем благодаря экспорту-импорту в традиционных сферах. Это говорит о совершенствования экономического сотрудничества наши стран", - подчеркнул Эмин Гарибли.

Что дают России и Азербайджану расчеты без долларов?

Экономист приветствовал рост доли взаиморасчетов в национальных валютах. "В первую очередь это уменьшает прессинг на курс национальной валюты. Мы знаем, что прежняя практика, когда цены сначала переводятся из рублей и манатов в доллары, а после расчетов обратно в рубли и манаты, осложняла процесс торговли, делала торговлю менее выгодной и в итоге приводила к оттоку капитала. Расчеты в национальных валютах с соседними государствами, с которыми мы имеем теснейшие экономические связи, облегчают наши внешнеторговые операции. И национальные валюты благодаря этому делаются более стабильными и менее подверженными колебаниям курса доллара на внешних рынках", - указал он.



"Немаловажным фактором является и то, что использование национальных валют во взаиморасчетах с иностранными компаниями повышает доверие к ним, что тоже положительно для манатов и рублей. Наши валюты начинают укреплять свои позиции на региональном рынке, и я думаю, эта тенденция будет расти. В будущем процесс долларизции, то есть зависимости экономик от внерегиональных валют, будет уменьшаться. Это приведет к укреплению экономического суверенитета наших стран и устойчивому экономическому развитию", - заключил Эмин Гарибли.