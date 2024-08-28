Турист из Екатеринбурга получил травму во время камнепада в Кабардино-Балкарии

Спасатели КБР успешно провели операцию по эвакуации туриста, пострадавшего во время камнепада. Жизни мужчины ничего не угрожает.

В Кабардино-Балкарии эвакуировали туриста, травмировавшего ногу во время камнепада. Об этом рассказали в региональном главке МЧС.

Мужчина из Екатеринбурга вместе с другими участниками зарегистрированной группы проходил по маршруту категории сложности 2-Б. В верховьях ущелья Безенги на высоте 3,7 тыс метров он получил травму ноги во время камнепада.

Участники группы спустили пострадавшего на высоту 3200 метров, откуда спасатели забрали его на вертолете Ми-8 МЧС России.

Туриста доставили в Нальчик и передали врачам.