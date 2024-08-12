Молния ударила пастуха со скотом в Дагестане

Пастух получил ожоги в результате удара молнии на юго-западе Дагестана. Мужчину доставили в медучреждение.
В Дагестане от удара молнии пострадал пастух. Об этом рассказали администрации Ахвахского района, где и произошел этот случай.
Сообщается также о гибели по меньшей мере 10 голов скота.
"Вчера вечером в селе Тадмагитль рядом с пастухом ударила молния, его волной задело. Обожжена открытая часть кожи, главное – живой. Но убило 10-15 голов скота"
– пресс-служба администрации
Мужчину доставили в больницу с многочисленными ожогами. В настоящее время он находится под наблюдением врачей.
Напомним, в начале июля похожий случай произошел в Киргизии. Там от удара молнии погибли 250 овец.