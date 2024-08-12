Молния ударила пастуха со скотом в Дагестане

Пастух получил ожоги в результате удара молнии на юго-западе Дагестана. Мужчину доставили в медучреждение.

В Дагестане от удара молнии пострадал пастух. Об этом рассказали администрации Ахвахского района, где и произошел этот случай.

Сообщается также о гибели по меньшей мере 10 голов скота.

"Вчера вечером в селе Тадмагитль рядом с пастухом ударила молния, его волной задело. Обожжена открытая часть кожи, главное – живой. Но убило 10-15 голов скота"

– пресс-служба администрации

Мужчину доставили в больницу с многочисленными ожогами. В настоящее время он находится под наблюдением врачей.

Напомним, в начале июля похожий случай произошел в Киргизии. Там от удара молнии погибли 250 овец.