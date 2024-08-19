Россияне увеличили поездки в Турцию на 3%

С начала года в Турции побывали свыше 3,5 млн туристов из России. Турпоток оказался на 3% выше прошлогоднего.

Поток российских туристов в Турцию в этом году пока незначительно превышает прошлогодние данные.

Согласно информации Минтуризма Турции, за январь-июль в стране отдохнули 29 млн интуристов, больше всего туристов приехало из России - 3,6 млн человек. Турпоток из РФ в Турцию в 2024 году выше прошлогодне на 3,2%

За первые семь месяцев этого года по въездам в Турцию лидируют россияне, на втором месте граждане Германии - 3,5 млн человек, что больше прошлогодних данных на 9%, на третьем - Великобритания, увеличившая поток туристов на 18%, до 2,4 млн.