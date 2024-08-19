Путин и Токаев договорились о визите в Астану

Главы России и Казахстана, Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев, переговорили по телефону о будущей поездке лидера РФ в Астану. Они также оценили уровень сотрудничества между странами.

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с казахстанским лидером Касым-Жомарт Токаевым. Собеседники обсудили вопрос официальной поездки главы РФ в Астану, передали в пресс-службе президента республики.

"Собеседники отметили необходимость полной реализации ранее достигнутых на высшем уровне договоренностей в торгово-экономической и энергетической сферах, условились обеспечить качественную подготовку государственного визита Владимира Путина в Астану"

- пресс-служба президента Казахстана

Они также подняли тему партнерства между странами и поговорили об обстановке в мире. Президент Казахстана выразил признательность Владимиру Путину за приглашение на саммит БРИКС, что пройдет в Татарстане.